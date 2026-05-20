Бастрыкин взял на контроль дело о падении балкона с выпускниками в Севастополе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения балкона с выпускниками в школе №13 Севастополя. Он взял ситуацию под свой контроль, сообщили в пресс-службе Следкома.

«Председателем СК России Бастрыкиным А.И. дано поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.