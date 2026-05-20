Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:49

Бастрыкин взял на контроль дело о падении балкона с выпускниками в Севастополе

Место обрушения балкона со школьниками в Севастополе. Обложка © Telegram / Следком

Место обрушения балкона со школьниками в Севастополе. Обложка © Telegram / Следком

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения балкона с выпускниками в школе №13 Севастополя. Он взял ситуацию под свой контроль, сообщили в пресс-службе Следкома.

«Председателем СК России Бастрыкиным А.И. дано поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Полмиллиарда из бюджета: Что известно о подрядчике, сделавшем ремонт в школе с рухнувшим балконом
Полмиллиарда из бюджета: Что известно о подрядчике, сделавшем ремонт в школе с рухнувшим балконом

Напомним, в севастопольской школе №13 обрушился балкон на втором этаже, когда ученики вышли на него, чтобы сделать фото. По данным СК, школа была введена в эксплуатацию после капремонта в 2025 году, пострадали десять человек. Возбуждено уголовное дело, на место прибыли следователи и криминалисты для осмотра и установления причин; глава города пообещал тщательное расследование и принятие необходимых мер.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar