Лантратова призвала помочь детям и наказать виновных в обрушении балкона в школе

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала разобраться в трагедии в Севастополе и помочь пострадавшим. По её словам, нельзя оставлять без внимания ситуацию с рухнувшим в школе №13 балконом.

Омбудсмен уже направила обращения губернатору города Михаилу Развожаеву и прокурору Севастополя Андрею Шевцову. В них Лантратова попросила помочь детям и их родителям, а также тщательно расследовать причины случившегося. Омбудсмен также находится на связи со своим севастопольским коллегой Павлом Буцай. Он взял дело на личный контроль, по возможности встретится с родителями и поможет решить все вопросы.

«Очень переживаю за ребят. Будем помогать детям и их родителям всем, чем можно. Нужно до конца разобраться, почему балкон рухнул. Каждый ребёнок должен учиться в безопасных условиях, и мы обязаны это обеспечить», — сказала Лантратова.