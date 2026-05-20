Лантратова призвала помочь детям и наказать виновных в обрушении балкона в школе
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала разобраться в трагедии в Севастополе и помочь пострадавшим. По её словам, нельзя оставлять без внимания ситуацию с рухнувшим в школе №13 балконом.
Омбудсмен уже направила обращения губернатору города Михаилу Развожаеву и прокурору Севастополя Андрею Шевцову. В них Лантратова попросила помочь детям и их родителям, а также тщательно расследовать причины случившегося. Омбудсмен также находится на связи со своим севастопольским коллегой Павлом Буцай. Он взял дело на личный контроль, по возможности встретится с родителями и поможет решить все вопросы.
«Очень переживаю за ребят. Будем помогать детям и их родителям всем, чем можно. Нужно до конца разобраться, почему балкон рухнул. Каждый ребёнок должен учиться в безопасных условиях, и мы обязаны это обеспечить», — сказала Лантратова.
Напомним, в школе №13 посёлка Кача обрушился балкон. Десять выпускников 11-го класса вышли на него, чтобы сделать традиционные выпускные фото. Конструкция внезапно не выдержала и рухнула. Ребята упали с высоты около четырёх метров. Трое школьников в тяжёлом состоянии, у остальных — травмы средней тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают губернатор, спасатели и следователи. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
