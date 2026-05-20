Развожаев пообещал помочь с ЕГЭ пострадавшим на школьном балконе в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал оказать помощь со сдачей ЕГЭ и поступлением в вузы выпускникам, пострадавшим при обрушении балкона школы №13. Об этом глава города написал в телеграм-канале. Он обратился к родителям несовершеннолетних.

«Это выпускной класс. У всех были планы, впереди ЕГЭ, поступление в университеты. Мы обязательно подключимся к этой ситуации. Мы поможем каждому сдать экзамены и реализовать планы по поступлению, как только это позволит здоровье», — сказал чиновник. По словам чиновника, с каждым будет вестись индивидуальная работа.

На текущий момент в реанимации остаются двое подростков, врачи проводят консультации с федеральными медицинскими центрами. Одного из пострадавших прооперировали, ещё двум вот-вот начнут оказывать хирургическую помощь. Развожаев заверил родителей, что при малейшей необходимости власти организуют их эвакуацию в ведущие учреждения страны.

«Пока наши врачи оценивают, что экстренной нужды в этом нет — всё идёт по плану, требуются время, покой и планомерные действия», — добавил глава города.