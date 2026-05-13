В здании сената Филиппин произошла стрельба. Обстоятельства инцидента пока остаются неясными, информации о пострадавших тоже нет.

Сообщается, что незадолго до этого туда прибыли более десяти военных в камуфляже, часть из них была вооружена автоматами. После произошедшего внутри здания выставили оцепление, доступ ограничен.

Инцидент произошёл на фоне хаоса, возникшего в связи с возможностью ареста сенатора Рональда дела Роса, пишет Reuters. Международный суд обвиняет политика во внесудебных убийствах в рамках борьбы с наркокартелями. Сам он ранее заявлял, что арест неизбежен, и призывал сторонников мобилизоваться, чтобы предотвратить его передачу МУС.

А накануне на Украине произошла стрельбы в здании Светловодского городского совета в Кировоградской области. Инцидент случился во время конфликта между работниками учреждения