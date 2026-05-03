Огненная река на 4 км: На Филиппинах началось извержение вулкана Майон

На юго-востоке главного филиппинского острова Лусон, в провинции Албай, проснулся один из самых активных вулканов мира. Майон, известный своим почти идеальным симметричным конусом, начал извержение вечером 2 мая.

Пеплопад накрыл города Камалиг и Гинобатан.

По данным портала GMA News Online и Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), повышенная вулканическая активность была зафиксирована с 17:38 по местному времени (12:38 мск). Примерно в 16:28 произошёл обрыв лавового потока, а спустя 20 минут начались слабые стромболианские извержения с выбросом вулканических бомб.

«Над вулканом Майон наблюдалась повышенная вулканическая активность, что привело к выпадению пепла в некоторых районах провинции Албай. Осадки затронули города Камалиг и Гинобатан», – говорится в материале GMA.

Власти подтвердили, что пирокластические потоки, представляющие собой раскалённую смесь пепла, газа и обломков горных пород, прошли не менее четырёх километров от кратера по южному и юго-западному склонам, в частности, по ущелью Ми-иси. Тяжёлая пепельная дымка окутала небо над городами Камалиг и Гинобатан.

По меньшей мере 52 деревни в провинции Албай серьёзно пострадали в результате мощного пеплопада. Под удар стихии попали населённые пункты Дарага, Лигао и другие. Филиппинский Красный Крест подтвердил, что его волонтёры уже находятся на местах для мониторинга ситуации и координации действий с местными властями и агентствами по реагированию на стихийные бедствия.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сохраняет третий уровень тревоги из пяти возможных. Это означает высокий уровень вулканического беспокойства и высокую вероятность опасных извержений.

«В связи с риском пирокластических потоков и других опасностей, вход в шестикилометровую Постоянную опасную зону (PDZ) запрещён», – заявили в ведомстве.

В регион Бикол направлено около 250 коробок с защитными респираторами для пострадавших муниципалитетов. Местным жителям настоятельно рекомендуется не выходить на улицу, а при необходимости использовать защитные маски, держать окна и двери закрытыми, а продукты и воду – накрытыми.

Отметим, что вулкан Майон высотой 2 462 метра является самым активным на Филиппинах. За последние 400 лет он извергался более 50 раз, а самое разрушительное извержение произошло в 1814 году, когда погибли около 1 200 человек.

