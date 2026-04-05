Япония может остаться без электричества из-за извержения вулкана Фудзи

Извержение вулкана Фудзи способно серьёзно повлиять на энергоснабжение Японии и привести к отключениям на крупных объектах инфраструктуры. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

Специалисты провели эксперимент, чтобы оценить влияние вулканического пепла на работу дизельных генераторов. В ходе тестов выяснилось, что при накоплении слоя пепла более 7 сантиметров падает давление масла, а при отметке около 27,5 сантиметра оборудование полностью прекращает работу. Это связано с защитными механизмами двигателя, реагирующими на загрязнение.

Отмечается, что даже меньшие объёмы мелкодисперсного пепла могут вызывать сбои — в отдельных случаях техника выходит из строя уже при слое от 5 до 10 сантиметров. Согласно расчётам властей, потенциальное извержение может привести к накоплению около 10 сантиметров пепла в Токио всего за две недели. Общий объём выбросов при этом может достигнуть сотен миллионов кубометров.

В случае реализации такого сценария без электроснабжения могут остаться сотни тысяч домохозяйств в столичном регионе.Часть организаций уже начала подготовку к подобным рискам. Водоканал Токио работает над созданием систем фильтрации с автоматической очисткой, а операторы связи защищают оборудование дата-центров от попадания пепла с помощью специальных конструкций.

