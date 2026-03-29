Небо над посёлками затянуло пеплом: Проснулся вулкан-гигант Шивелуч на Камчатке

В двух населённых пунктах Камчатки — посёлке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово — прошёл небольшой пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, днём 29 марта из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 11 000 метров, при высоте самого исполина — 3 283 метров», — сообщили в ведомстве.

Образовавшееся облако потянулось в восточном направлении — к акватории Озёрного залива. В сообщении ведомства уточняется, что как раз по траектории движения этого шлейфа оказались посёлки Усть-Камчатского округа.

Обычный ритм жизни местных жителей происшествие не нарушило, а звонков от граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу округа не поступало. Для авиации Шивелуч теперь имеет «красный» код опасности.

«Поводов для тревоги нет. Запас масок в наличии, при необходимости обеспечим ими всех желающих», — написал в своём телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Сам вулкан, чей возраст насчитывает 60–70 тысяч лет, включает в себя Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активного «тёзку» — Молодой Шивелуч. Расстояние от него до посёлка Ключи Усть-Камчатского округа составляет около 50 км, а до Петропавловска-Камчатского — 450 км.

Ещё две недели назад Шивелуч уже подавал сигналы. В тот раз пепел взлетел на восемь километров, и для вулкана ввели оранжевый код опасности. Пепловая туча потянулась к Берингову морю, что создало угрозу для самолётов. И туристам, и местным жителям тогда советовали не приближаться к опасной зоне — учитывая сегодняшнюю активность, предупреждение было совсем не лишним.