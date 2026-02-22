Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

На Камчатке даёт о себе знать вулкан Шивелуч. Гигант выбросил столб пепла высотой в шесть километров. Соответствующее видео публикует пресс-служба краевого филиала ФИЦ ЕГС Российской академии наук.

Столб пепла, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке. Видео © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Выброс начался около 06:00 мск. Эффектное видео снято в Приёмном центре в посёлке Ключи.

Напомним, это не рекорд для вулкана Шивелуч. Недавно он выбросил пепел на высоту почти в 12 километров. Шлейф протянулся на 40 километров.