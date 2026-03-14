На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 8 км

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб поднялся на высоту более 8 километров над уровнем моря. Облако движется в сторону Берингова моря.

Введён оранжевый код авиационной опасности — пепел угрожает самолётам. Туристическим группам рекомендовано держаться подальше от вулкана.

Ранее на Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа. Геологическая служба США сообщила: лавовые фонтаны из двух жерл Килауэа бьют на 400 метров. Последний раз такое было в феврале. Это один из самых активных вулканов планеты