10 марта, 23:52

На Гавайях началось новое извержение вулкана Килауэа

На Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа. Как сообщила Геологическая служба США, высота лавовых фонтанов из южного и северного жерл достигает 400 метров.

Извержение вулкана Килауэа. Видео © Х / Weather Monitor

Предыдущее извержение такого масштаба фиксировалось в феврале. Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

Очевидцы сняли гигантский огненный столб после извержения вулкана в Колумбии
Ранее на Филиппинах зафиксировали извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, столб пепла поднялся на две тысячи метров над кратером. Само извержение продолжалось около двух минут.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Обложка © Х / USGS Volcanoes

