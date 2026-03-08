Владимир Путин
8 марта, 18:24

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Данные опубликовал региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр находился в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 47,9 километра.

В РАН допустили возможность сильного землетрясения в Сочи в обозримом будущем
Ранее сегодня уже сообщалось, что юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 5,8. Эпицентр располагался в 235 км от Петропавловска-Камчатского, очаг — на глубине 41 км.

