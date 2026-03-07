В РАН допустили возможность сильного землетрясения в Сочи в обозримом будущем

Усиление сейсмической активности в районе Сочи может говорить о вероятности сильного землетрясения. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева, пишет РИА «Новости».

По её словам, в районе возможны землетрясения магнитудой до 7. Последние подобные события происходили в прошлом веке. Зверева отметила, что сейчас сейсмическая активность находится в пределах нормы для данной территории.

«На данной территории согласно картам общего сейсмического районирования, возможны землетрясения с магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом», — рассказала эксперт.

Ранее недалеко от Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Данные предоставил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 34 километрах к юго-западу от города на глубине 35 километров. По информации мэра Сочи Андрея Прошунина, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.