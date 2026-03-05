Землетрясение в Японии 2011 года продолжает сдвигать земли Дальнего Востока

Ученые фиксируют долгосрочные эффекты разрушительного землетрясения 2011 года в Японии на территории Приморского края и соседних районов Китая. Исследование подтвердило, что постсейсмические процессы продолжают движение земли в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Один из важных выводов международного исследования касается долгосрочных последствий землетрясения в Тохоку 2011 года. Выяснилось, что постсейсмические процессы продолжают влиять на наш регион и сегодня», — говорится в сообщении.

По словам профессора Николая Шестакова из ДВФУ, территории Приморья и соседние районы Китая медленно смещаются к юго-востоку. Эти перемещения являются результатом постсейсмических процессов, которые могут охватывать огромные территории и продолжаться столетиями.

Исследователи подчеркнули, что движения настолько малы, что не отражаются на здоровье людей, уровне грунтовых вод или целостности зданий. Тем не менее понимание механизма таких процессов важно для создания точных геодинамических моделей.

Международный коллектив учёных ДВФУ и Пекинского Института прогноза землетрясений подвёл промежуточные итоги многолетнего исследования. Работа была удостоена III премии Сейсмологического управления Китая за 2025 год за выдающийся вклад в снижение рисков природных катастроф.

Ранее в США произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 в штате Аляска. Эпицентр находился в 218 километрах к юго-востоку от населённого пункта Атту-Стейшен на глубине 42 километра. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало.