Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,5 на Аляске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rex Lisman
Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в американском штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 218 километрах к юго-востоку от населённого пункта Атту-Стейшен. Очаг залегал на глубине 42 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и уточняют параметры сейсмособытия.
Аляска считается одним из самых сейсмоактивных регионов мира – здесь регулярно фиксируются подземные толчки различной силы из-за расположения на стыке тектонических плит.
Ранее Life.ru писал, что подземные толчки встревожили юг России. В Сочи за один день произошло сразу два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,7 – эпицентры находились в 23 километрах от города. Учёные не исключили вероятность повторных толчков.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.