Регион
4 марта, 20:14

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,5 на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rex Lisman

Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в американском штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 218 километрах к юго-востоку от населённого пункта Атту-Стейшен. Очаг залегал на глубине 42 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и уточняют параметры сейсмособытия.

Аляска считается одним из самых сейсмоактивных регионов мира – здесь регулярно фиксируются подземные толчки различной силы из-за расположения на стыке тектонических плит.

Ранее Life.ru писал, что подземные толчки встревожили юг России. В Сочи за один день произошло сразу два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,7 – эпицентры находились в 23 километрах от города. Учёные не исключили вероятность повторных толчков.

