3 марта, 01:33

Серия землетрясений произошла возле секретной базы США в Неваде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

В Неваде зафиксирована необычная сейсмическая активность возле секретной американской военной базы. Серия землетрясений совпала с недавним ударом США и Израиля по Ирану.

Как сообщает британское издание Daily Mail, серия подземных толчков произошла рядом с объектом под названием «Объект 52», где проводились испытания ядерного оружия и экспериментальных самолётов. Сейсмологи USGS за минувшие сутки зарегистрировали 16 толчков магнитудой свыше 2,5, а всего за неделю их насчитывается более сотни с магнитудой от 1,0 до 3,0 и выше.

«На протяжении десятилетий считалось, что в этой удалённой зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолётов, а также разработки в области ядерного оружия», пишет Daily Mail.

Подземные толчки происходят на фоне напряжённой международной обстановки — удар США и Израиля по Ирану совпал по времени с сейсмической активностью в Неваде, что только усиливает интерес к загадочной зоне.

Ранее Life.ru писал, что Иран применил новейшую сверхтяжёлую ракету для ударов по базам США на Ближнем Востоке. Кадры запуска опубликовало агентство NourNews – ракета поражала стратегические объекты в регионе.

