Иран запустил новейшую сверхтяжёлую ракету по базам США на Ближнем Востоке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour
Иран применил новейшую сверхтяжелую ракету для удара по базам США на Ближнем Востоке. Кадры запуска опубликовало агентство NourNews.
«Запуск нового поколения сверхтяжелой ракеты Ирана», — говорится в сообщении. По данным агентства, удар нанесён по американским объектам в регионе.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты не были инициаторами войны с Ираном, однако при президенте США Дональде Трампе намерены поставить в ней точку. Глава Пентагона назвал операцию «Эпическая ярость» самой сложной и точной в истории. Хегсет заявил, что США намерены довести её до конца, несмотря ни на что.
