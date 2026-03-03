В Сочи произошло второе за день землетрясение магнитудой 4,7

В Сочи произошло второе землетрясение за день. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,7, а эпицентр находился рядом с первым, который зафиксировали в 15:09 с магнитудой 4,4 в 23 км от города. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Университета «Сириус» Артём Крылов.

«Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды — 4,7», — сказал учёный. Он также не исключил возможность повторных толчков.

Напомним, сегодня в Краснодарском крае была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4,4, которую ощутили жители Сочи. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 20 километрах юго-западнее города, очаг залегал на глубине около 35 километров.