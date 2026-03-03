Жители Сочи сняли на видео ходящие ходуном от землетрясения квартиры
Подземные толчки ощутили жители нескольких районов города, в том числе на улице Донской. Снятые напуганными очевидцами кадры публикует Kub Mash.
Землетрясение в Сочи сняли очевидцы. Видео © Telegram / Kub Mash
По словам жильцов пятиэтажки, их качало около трёх минут. Люди делятся впечатлениями и кадрами дрожащих люстр и мебели. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 27 километрах от Сочи и в 185 километрах от Краснодара. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Напомним, сегодня в российской части Кавказа произошло землетрясение магнитудой 4,4, сейсмическую активность зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 35 километров.
