3 марта, 13:30

Жители Сочи сняли на видео ходящие ходуном от землетрясения квартиры

Подземные толчки ощутили жители нескольких районов города, в том числе на улице Донской. Снятые напуганными очевидцами кадры публикует Kub Mash.

Землетрясение в Сочи сняли очевидцы. Видео © Telegram / Kub Mash

По словам жильцов пятиэтажки, их качало около трёх минут. Люди делятся впечатлениями и кадрами дрожащих люстр и мебели. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 27 километрах от Сочи и в 185 километрах от Краснодара. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, сегодня в российской части Кавказа произошло землетрясение магнитудой 4,4, сейсмическую активность зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Nano Banana

