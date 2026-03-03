Жители Сочи сняли на видео ходящие ходуном от землетрясения квартиры

По словам жильцов пятиэтажки, их качало около трёх минут. Люди делятся впечатлениями и кадрами дрожащих люстр и мебели. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 27 километрах от Сочи и в 185 километрах от Краснодара. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.