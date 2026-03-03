В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4

В российской части Кавказа зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к юго-западу от Сочи, очаг залегал на глубине 35 км. По информации жителей, колебания продолжались несколько секунд.

Ранее Life.ru сообщал, что в Новороссийские в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки интенсивностью 2–3 балла. В оперштабе сообщили, что городские службы работают без сбоев, разрушений и пострадавших нет.