В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina
В российской части Кавказа зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к юго-западу от Сочи, очаг залегал на глубине 35 км. По информации жителей, колебания продолжались несколько секунд.
Ранее Life.ru сообщал, что в Новороссийские в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки интенсивностью 2–3 балла. В оперштабе сообщили, что городские службы работают без сбоев, разрушений и пострадавших нет.
