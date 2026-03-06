Владимир Путин
Регион
6 марта, 05:06

В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Недалеко от Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр находился на глубине 35 км, в 34 километрах к юго-западу от Сочи и 191 километрах к юго-востоку от Краснодара.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что толчки начались примерно в 07:30, сильнее всего землетрясение ощущалось в «Сириусе», Адлерском, Хостинском и Центральном районах: раскачивались люстры и дребезжали стёкла в квартирах. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, повреждений инфраструктуры нет, а информации о происшествиях не поступало.

А ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Аляске. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 218 километрах к юго-востоку от населённого пункта Атту-Стейшен. Очаг залегал на глубине 42 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

