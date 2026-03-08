Владимир Путин
8 марта, 16:15

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

У юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 5,8. Об этом сообщил камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в 235 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км.

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,5 на Аляске
Ранее недалеко от Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Европейско-Средиземноморский центр зафиксировал толчки в 34 км от Сочи на глубине 35 км. В мэрии уточнили: разрушений нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

