Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Камчатки

У юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 5,8. Об этом сообщил камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в 235 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км.

Ранее недалеко от Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Европейско-Средиземноморский центр зафиксировал толчки в 34 км от Сочи на глубине 35 км. В мэрии уточнили: разрушений нет.