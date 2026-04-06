Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км над уровнем моря. Активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Шивелуч — действующий вулкан, его возраст составляет 60-70 тысяч лет. Он находится примерно в 50 км от посёлка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7,7 километра над уровнем моря. Учёные уточнили, что событие продолжалось 23 минуты. Однако, как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, поводов для тревоги не было — запас масок в наличии, а звонков от граждан в экстренные службы не поступало. Для авиации вулкану присвоен «красный» код опасности.