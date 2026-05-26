26 мая, 14:20

Взрыв прогремел на танкере у берегов Омана после обстрела, экипаж эвакуировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Вблизи побережья Омана пострадал нефтяной танкер в результате произведённого по борту обстрела. Информацией делятся специалисты Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», — сказано в тексте.

Экипаж был вовремя эвакуирован, пострадавших нет. Однако, по утверждению капитана корабля, некоторый объём топлива попал в море через пробоины. Ведётся расследование инцидента.

Это не первая атака на корабли вблизи Омана. В середине апреля контейнеровоз получил повреждения от неопознанного снаряда примерно на том же месте. Позднее стало известно, что Корпус стражей исламской революции открыл огонь по судну в этом районе.

Татьяна Миссуми
