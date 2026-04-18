Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз вблизи берегов Омана

Контейнеровоз получил повреждения от неопознанного снаряда вблизи берегов Омана. Об этом сообщает Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Контейнеровоз был поражён неизвестным снарядом, в результате чего были повреждены некоторые контейнеры», — указано в сообщении.

Три источника Reuters в морской отрасли ранее сообщили, что как минимум два торговых судна подверглись обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Позднее стало известно, что Корпус стражей исламской революции открыл огонь по танкеру в этом районе.



Вчера Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже сегодня объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.