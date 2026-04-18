18 апреля, 13:02

Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз вблизи берегов Омана

Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET / ЕРА

Контейнеровоз получил повреждения от неопознанного снаряда вблизи берегов Омана. Об этом сообщает Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Контейнеровоз был поражён неизвестным снарядом, в результате чего были повреждены некоторые контейнеры», — указано в сообщении.

Три источника Reuters в морской отрасли ранее сообщили, что как минимум два торговых судна подверглись обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Позднее стало известно, что Корпус стражей исламской революции открыл огонь по танкеру в этом районе.


Около 20 судов, стоявших в очереди на проход через Ормуз, развернулись к Оману
Вчера Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже сегодня объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.

Наталья Демьянова
