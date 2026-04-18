КСИР открыл стрельбу по танкерам в Ормузском проливе

Три источника Reuters в морской отрасли сообщили, что как минимум два торговых судна подверглись обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Позднее стало известно, что Корпус стражей исламской революции открыл огонь по танкеру в этом районе, пишет NYT.

Инцидент произошёл примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Омана, когда два катера КСИР приблизились к судну и начали стрельбу. На фоне заявлений Ирана о закрытии пролива около 20 судов разворачиваются и направляются в сторону Омана.

Ранее, 17 апреля, Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже на следующий день объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.