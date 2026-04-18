Около 20 судов, стоявших в очереди на проход через Ормуз, развернулись к Оману

Примерно два десятка судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, изменили курс на Оман после заявления Ирана о возобновлении военного контроля над этой водной артерией. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от брокеров и владельца контейнеровоза из Гонконга.

«Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развёрнуты назад к Оману», — говорится в сообщении газеты.

Источники издания утверждают, что каждое из прошедших судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 миллиона долларов за проход через пролив.

Три источника Reuters в морской отрасли ранее сообщили, что как минимум два торговых судна подверглись обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Позднее стало известно, что Корпус стражей исламской революции открыл огонь по танкеру в этом районе, пишет NYT.

Накануне Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже на следующий день объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.