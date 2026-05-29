Разрушительный взрыв сровнял с землёй жилой дом в Далласе, погибли три человека

В американском Далласе произошёл мощный взрыв в жилом доме, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка газа. Погибли три человека, ещё несколько пострадали. Об сообщает телеканал CBS со ссылкой на официальных представителей.

Инцидент полностью разрушил жилое здание. По предварительной информации, среди погибших оказался ребёнок. Также известно о как минимум пяти пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Причиной происшествия, по данным телеканала, стала утечка газа, приведшая к разрушительному взрыву в жилом доме.