В КЧР скончалась пострадавшая при взрыве газа в частном доме
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В Карачаево-Черкесии умерла одна из женщин, пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в частном доме. ЧП произошло во время подготовки к свадебному торжеству. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
«К сожалению, одна из пострадавших скончалась ночью в больнице», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в Карачаево-Черкесии увеличилось до 11 человек. ЧП произошло после взрыва газового баллона в одном из домов Усть-Джегутинского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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