В КЧР скончалась пострадавшая при взрыве газа в частном доме

В Карачаево-Черкесии умерла одна из женщин, пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в частном доме. ЧП произошло во время подготовки к свадебному торжеству. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«К сожалению, одна из пострадавших скончалась ночью в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в Карачаево-Черкесии увеличилось до 11 человек. ЧП произошло после взрыва газового баллона в одном из домов Усть-Джегутинского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.