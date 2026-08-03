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Регион
3 августа, 07:13

В КЧР скончалась пострадавшая при взрыве газа в частном доме

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

В Карачаево-Черкесии умерла одна из женщин, пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в частном доме. ЧП произошло во время подготовки к свадебному торжеству. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«К сожалению, одна из пострадавших скончалась ночью в больнице», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в Карачаево-Черкесии увеличилось до 11 человек. ЧП произошло после взрыва газового баллона в одном из домов Усть-Джегутинского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Милена Скрипальщикова
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