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2 августа, 16:14

Число пострадавших при взрыве газа в частном доме в КЧР выросло до 11

В Карачаево-Черкесии продолжают уточнять последствия взрыва бытового газа в одном из частных домовладений. По обновлённой информации от правоохранительных органов, количество пострадавших в результате чрезвычайного происшествия выросло до 11 человек.

«По уточнённым данным, в результате взрыва газового баллона пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы», — сказал собеседник РИА «Новости».

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Напомним, в Карачаево-Черкесии в Усть-Джегуте произошёл хлопок газовоздушной смеси в частном доме, в результате которого пострадали люди, при этом возгорания не было. На месте работают 20 спасателей и 8 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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