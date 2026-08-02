При взрыве газа в частном доме в КЧР пострадали 10 человек

В Карачаево-Черкесии произошёл хлопок газовоздушной смеси в частном домовладении. В результате происшествия травмы получили 10 человек, семерых из них доставили в больницы. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Инцидент произошёл в городе Усть-Джегута Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии. Под навесом на территории частного дома случился хлопок газовоздушной смеси. Несмотря на мощный звук взрыва, последующего возгорания зафиксировано не было. Однако в результате произошедшего травмы получили 10 человек.

Семерых пострадавших пришлось направить в медицинские учреждения Усть-Джегуты и Черкесска. Информация о состоянии остальных людей уточняется. После происшествия на месте организовали работу экстренных служб. К ликвидации последствий привлекли 20 специалистов и восемь единиц техники. Причины случившегося пока не установлены. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области после гибели женщины и двух детей в квартире города Балаково возбудили уголовное дело. Следователи рассматривают версию отравления угарным газом как одну из основных причин произошедшего. Тела 32-летней местной жительницы, её 15-летней дочери и четырёхлетнего сына нашли 26 июля в квартире дома на улице Титова.