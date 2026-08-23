Митрополит Горловский пострадал при атаке дрона ВСУ, жизни ничего не угрожает

Жизни митрополита Горловского и Славянского Митрофана (Никитина), пострадавшего при атаке украинского беспилотника на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке, ничего не угрожает. Об этом сообщила Горловская епархия.

В результате удара дрона ранения также получили клирик собора протодиакон Роман Степин и двое волонтёров Патриаршей гуманитарной миссии — Сергей Солодков и Екатерина Купцова. Всем пострадавшим оказали квалифицированную помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Храм при ударе не повреждён.

Атака произошла во время воскресного богослужения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В Горловской епархии заявили, что службы митрополита Митрофана продолжатся в обычном режиме.

Ранее рассказывал Life.ru, два священнослужителя получили ранения при атаке беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке — удар пришёлся по территории храма, когда они находились возле парковки. Пострадавшим оказали необходимую помощь.