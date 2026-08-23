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23 августа, 14:32

Двое священников получили ранения при ударе дрона ВСУ по собору в Горловке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два священнослужителя получили ранения при атаке беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке. Об этом сообщает ТАСС.

Удар пришёлся по территории храма, когда священники находились возле парковки. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Корреспондент агентства сообщил, что атака была прицельно нанесена в районе Богоявленского собора. Другие подробности о состоянии раненых и последствиях удара пока не приводятся.

Богоявленский кафедральный собор является главным храмом Горловской епархии. Ранее территория собора уже подвергалась обстрелам: в 2014 году рядом с храмом разорвался снаряд, в результате чего пострадали люди, находившиеся на территории собора.

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Юрий Лысенко
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