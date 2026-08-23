Двое священников получили ранения при ударе дрона ВСУ по собору в Горловке

Два священнослужителя получили ранения при атаке беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке. Об этом сообщает ТАСС.

Удар пришёлся по территории храма, когда священники находились возле парковки. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Корреспондент агентства сообщил, что атака была прицельно нанесена в районе Богоявленского собора. Другие подробности о состоянии раненых и последствиях удара пока не приводятся.

Богоявленский кафедральный собор является главным храмом Горловской епархии. Ранее территория собора уже подвергалась обстрелам: в 2014 году рядом с храмом разорвался снаряд, в результате чего пострадали люди, находившиеся на территории собора.

Тем временем на Украине десятки священников Украинской православной церкви пропали без вести. Часть пропавших позже нашли в местах заключения, некоторых — погибшими, однако судьба большинства остаётся неизвестной. Среди мирян пострадавших ещё больше.