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17 августа, 15:08

Священника УПЦ с больным сердцем признали годным к службе в ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Протоиерея Тульчинской епархии Анатолия Вишневого признали годным к военной службе после прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры.

По словам супруги священнослужителя, у Вишневого имеются заболевания сердца, которые, как утверждается, не были должным образом учтены при прохождении комиссии. Сейчас протоиерей находится в распределительном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Чекман сообщил, что защита устанавливает обстоятельства и правовые основания задержания священника, прохождения им военно-врачебной комиссии и последующей мобилизации.

Адвокаты также намерены получить и проверить документы, связанные с произошедшим, и принять предусмотренные законом меры для защиты прав Вишневого.

Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области
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Напомним, ранее стало известно о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого сотрудниками ТЦК. Священнослужителей доставили в Дарницкий районный военкомат Киева для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Александра Мышляева
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