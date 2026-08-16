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16 августа, 13:17

«Людоловы» Зеленского похитили двух священнослужителей УПЦ в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doroznik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doroznik

Юрист Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, заявил о принудительном задержании представителей духовенства сотрудниками военкомата. По словам адвоката, под стражу были взяты митрополит Тульчинский и Брацлавский Сергий, а также протоиерей Анатолий Вишневый.

«Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого», — написал он в своём Telegram-канале.

По утверждению защитника, сейчас оба находятся в Дарницком районном ТЦК в Киеве. Там они проходят военно-врачебную комиссию. Обстоятельства задержания пока выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники ТЦК задержали на блокпосту возле Коростеня священника Украинской православной церкви Сергея Бовсуновского, служащего в Овручской епархии. После остановки его доставили в здание территориального центра комплектования, где он сейчас и находится.

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Анастасия Никонорова
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