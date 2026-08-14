«Его избивали»: Мобилизованный житель Винницы не прожил и двух дней после встречи с ТЦК

В Винницкой области житель села Клетенка умер в больнице спустя два дня после того, как его мобилизировали ТЦК, а на его теле нашли следы побоев. Об этом рассказала местная жительница Снежана Ящук на своей странице в соцсети Facebook*.

По её словам, мужчину по имени Николай забрали в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы) 7 августа 2026 года. Через два дня к нему приехала мать. Как утверждает Ящук, сын сказал ей, что его избивали. В тот же день он умер в Казатинской центральной районной больнице.

«Он ответил, что его избивали. В тот же день… Николай скончался в Казатинской центральной районной больнице», — написала женщина.

О смерти родным сообщили только 11 августа. По словам Ящук, когда тело привезли домой и открыли гроб, близкие увидели синее лицо с повреждениями, а также сломанную руку, замотанную непонятным материалом.

Семья так и не получила внятных объяснений, при каких обстоятельствах мужчина получил травмы. Родные требуют провести полное расследование причин его гибели.

При этом украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию написало в своём Telegram-канале, что мобилизованный попал в больницу и умер из-за падения из окна второго этажа казармы.

До этого в Кременчуге умер 52-летний мужчина, у которого нашли тяжёлые травмы после пребывания в территориальном центре комплектования. Государственное бюро расследований завело уголовное дело. По предварительным данным, повреждения могли нанести тупым предметом, а причиной смерти стали черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.