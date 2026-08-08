В ТЦК Житомира умер 46-летний офицер запаса, признанный годным к службе

В Житомирской области 46-летний мужчина умер на территории ТЦК вскоре после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу областного центра комплектования.

6 августа мужчину остановили для проверки военно-учётных документов. В ТЦК заявили, что он нарушил правила воинского учёта и как офицер запаса подлежал призыву, после чего его доставили на медкомиссию.

Врачи признали мужчину годным к службе. Однако после этого внезапно потерял сознание прямо на территории учреждения. Бригада скорой помощи прибыла через восемь минут и начала реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Предварительной причиной смерти назвали внезапную остановку сердца.

В ТЦК утверждают, что признаков телесных повреждений на теле не обнаружили. Назначено служебное расследование, также возбуждено уголовное производство. Окончательную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Life.ru писал о другом случае на Украине, когда 52-летний мужчина умер после пребывания в ТЦК в Кременчуге. Его доставили в больницу с тяжёлыми травмами, а экспертиза назвала причиной смерти черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело и проверяет обстоятельства произошедшего.