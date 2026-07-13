На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело после смерти 52-летнего мужчины, который оказался в больнице с тяжёлыми травмами после пребывания в территориальном центре комплектования (ТЦК) в Кременчуге.

В ведомстве сообщили, что пострадавшего госпитализировали с серьёзными телесными повреждениями, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным следствия, травмы могли быть нанесены тупым предметом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

Следователи открыли уголовное производство по статье о превышении военной должностной власти в условиях военного положения. В рамках расследования сотрудники ГБР допрашивают работников ТЦК, изучают документацию и изымают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Ранее сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Поводом для протестов стало силовое задержание двадцатилетнего с применением грубой силы. Всплеск возмущения вынудил руководство страны вмешаться — за ситуацией теперь следят Зеленский и его подданные.