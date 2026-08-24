Дроны ВСУ атакуют промзону Невинномысска в Ставрополье

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ставропольский край. Целью налёта стала промышленная зона Невинномысска, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Глава края уточнил, что военные уже сбили несколько беспилотников. Он призвал жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов и предупредил об ответственности за публикацию кадров с мест падения БПЛА и работы ПВО.

«Есть сбития», — сообщил Владимиров.

Губернатор также напомнил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать в северо-западной и центральной частях Ставропольского края. Жителей региона призвали сохранять бдительность и соблюдать осторожность.

Ранее украинские беспилотники ранили пять мирных жителей в Донецкой Народной Республике. Один из пострадавших подорвался на взрывоопасном предмете в Петровском районе Донецка.