За день системы ПВО сбили 269 БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
За минувший день российские системы ПВО сбили 269 украинских беспилотников самолётного типа над 12 регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожено 328 дронов. Известно, что они направлялись на территорию РФ с 20 разных направлений.
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