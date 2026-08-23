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Регион
23 августа, 17:24

За день системы ПВО сбили 269 БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувший день российские системы ПВО сбили 269 украинских беспилотников самолётного типа над 12 регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Рядом с Вильнюсом разместили системы ПВО NASAMS для защиты от дронов
Рядом с Вильнюсом разместили системы ПВО NASAMS для защиты от дронов

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожено 328 дронов. Известно, что они направлялись на территорию РФ с 20 разных направлений.

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Матвей Константинов
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