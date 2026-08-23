За день системы ПВО сбили 269 БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

За минувший день российские системы ПВО сбили 269 украинских беспилотников самолётного типа над 12 регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожено 328 дронов. Известно, что они направлялись на территорию РФ с 20 разных направлений.