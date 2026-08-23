Литовские военные разместили комплексы ПВО NASAMS на подступах к Вильнюсу, усилив защиту столицы от воздушных целей. Об этом командующий армией республики генерал Раймундас Вайкшнорас рассказал в интервью BNS. Новое вооружение сменило использовавшиеся ранее шведские зенитные системы RBS-70 ближнего действия. Когда именно была проведена замена, генерал не уточнил.

«Сегодня подходы к Вильнюсу охраняются эффективнее, мощнее, с большим охватом», — отметил Вайкшнорас.

По словам военачальника, критики считают нерациональным применение дорогостоящих ракет NASAMS против дешёвых беспилотников. Однако других подходящих средств у литовской армии сейчас нет. Генерал добавил, что новая система обеспечивает большую дальность, скорость реакции и точность. Решение об усилении ПВО власти приняли на фоне повторяющихся случаев появления дронов в воздушном пространстве восточных стран НАТО. Сейчас на вооружении Литвы находятся две батареи NASAMS. Третью республика рассчитывает получить в 2028 году.

Ранее советник президента Литвы Гитанаса Науседы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал обеспокоенность Вильнюса инцидентами с украинскими БПЛА, но заявил, что страна избегает критики Киева.