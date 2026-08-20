Тысяча натовских военных и €40 млн: Литва возведёт базу для немецкой бригады прямо у Белоруссии

Литва построит военный лагерь для примерно 1 тыс. военнослужащих стран НАТО на полигоне Руднинкай — он расположен в Шальчининкском районе, который непосредственно граничит с Белоруссией. Данную информацию передало Минобороны балтийской республики.

Инвестиции в инфраструктуру на этом этапе оцениваются в €40 млн, работы планируют завершить в первой половине 2028 года. На полигоне появятся жилые модули и инженерные сооружения для размещения личного состава.

Как пояснили в ведомстве, Руднинкай станет базой для 80% личного состава бригады ВС Германии Бундесвера. Она насчитывает 4,8 тыс. военных и 200 гражданских специалистов. Полная переброска соединения на постоянную дислокацию в Литву должна завершиться в 2027 году. Основу составят танковый и механизированный пехотный батальоны.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что инвестиции в военную инфраструктуру носят стратегический характер, и власти понимают, какие условия необходимы для бундесвера и других союзников, чтобы они могли качественно тренироваться и нести службу в республике.

Ранее сообщалось, что Бундесвер столкнулся с нехваткой примерно двух тысяч добровольцев для новой тяжёлой бригады, которую предстоит развернуть в Литве. Подразделение планируется полностью сформировать к концу 2027 года. Сейчас оно укомплектовано личным составом лишь на 60%. В министерстве обороны ФРГ этот проект называют самым значимым со времён окончания холодной войны. При этом части, уже находящиеся на территории прибалтийской республики, заполнены почти полностью.