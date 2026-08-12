Литва выкопает рвы шириной до 150 метров у границ с Калининградской областью России и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства.

Согласно принятому кабмином решению, от патрульной тропы вглубь территории оборудуют рвы шириной 20 метров. На определённых командованием армии операционных участках их ширина будет достигать 150 метров.

Работы включены в обновлённую программу средств военной контрмобильности. На дополнительные мероприятия в её рамках с 2026 по 2030 год потребуется порядка €50 млн. Одновременно власти решили почти вдвое увеличить количество так называемых парков контрмобильности. Если первоначально планировалось создать 27 таких объектов, теперь их будет 50.

В этих парках возле границ с Россией и Белоруссией складируют инженерные заграждения, которые военные смогут оперативно установить на необходимых участках. Среди них — бетонные «зубы дракона», противотранспортные ежи, заграждения типа «испанская лошадь», бетонные блоки для перекрытия дорог и колючая проволока.

В Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать на Европу. При этом российская сторона обращает внимание на усиление милитаризации в Евросоюзе — высказывания европейских политиков о необходимости наращивать военную мощь, на заявления о том, что Россию нужно «победить», и на планы НАТО по подготовке к возможному конфликту с РФ до 2030 года. В Кремле также напоминали, что ранее предлагали Брюсселю заключить договор о ненападении. Однако, как сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, ответа не последовало. В Москве расценивают это как отказ Европы от мирной повестки.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена усилить границу с Белоруссией не только заграждениями, но и современными системами обнаружения подкопов, опасаясь новых способов нелегального пересечения. Поводом стали тоннели, ранее найденные на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.