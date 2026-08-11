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11 августа, 13:57

Латвия запустила «Оборотня» на границе с Белоруссией, но решила обойтись без НАТО

Латвия начала операцию «Оборотень» на границе с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Латвия начала специальную операцию «Оборотень» для усиления охраны границы с Белоруссией. Об этом объявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.

В рамках операции латвийские ведомства и службы безопасности должны синхронизировать свои действия для противодействия нелегальной миграции через белорусско-латвийскую границу. Основной задачей станет координация сил, отвечающих за контроль приграничной территории и пресечение попыток незаконного пересечения государственной границы.

При этом привлекать к операции военнослужащих других стран НАТО Рига не планирует. По словам премьера, латвийские структуры намерены справляться с поставленными задачами самостоятельно.

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Ранее сообщалось, что латвийские власти рассматривают возможность усиления охраны границы с Белоруссией с помощью систем обнаружения подземных тоннелей. В Риге опасаются, что нелегальные способы пересечения границы могут стать более изощрёнными. Обсуждение этой меры активизировалось после того, как тоннели были найдены на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.

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Анастасия Никонорова
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