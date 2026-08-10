Минск связал закрытие Латвией границы с желанием получить деньги от Евросоюза

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков связал решение Латвии ограничивать работу границы с попыткой добиться дополнительного финансирования от Евросоюза. По его словам, похожую тактику ранее применяли Польша и Литва. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Первый информационный».

«В сухом остатке — стремление как всегда получить экстра-финансирование из европейских структур. То, что проходила уже Польша, прошла Литва, ну и сейчас латыши решили тоже показать какой-то пик активности на границе», — заявил Рыженков.

Рыженков предположил, что латвийские власти таким образом решили проверить реакцию на усиление ограничений на границе. При этом, по его словам, эксперимент оказался недостаточно популярным.

Министр отметил, что инициатива не получила широкой поддержки ни среди жителей Латвии, ни в местных политических кругах. После этого власти, как считает глава белорусского МИД, начали постепенно отказываться от выбранной линии. Он также назвал действия Риги своеобразной «пробой пера», которая должна была показать, какие последствия может повлечь подобное решение.

Ранее сообщалось, что латвийские власти рассматривают возможность усилить защиту границы с Белоруссией с помощью систем, способных выявлять подземные тоннели. В Риге опасаются, что нелегальные способы пересечения рубежа могут стать более изощрёнными. Обсуждение этой меры активизировалось после обнаружения тоннелей на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.