Латвия хочет оснастить границу с Белоруссией сейсмическими сенсорами

Латвия намерена усиливать границу с Белоруссией не только заграждениями, но и современными системами обнаружения подкопов. В Риге опасаются появления новых способов нелегального пересечения рубежа и предлагают перенять опыт Израиля и Южной Кореи, сообщает Jauns.lv.

Поводом для обсуждения стали тоннели, которые ранее обнаруживали на белорусской границе Польши и Литвы. Евродепутат Рихард Колс считает, что подобный способ проникновения теоретически могут попытаться использовать и на латвийском направлении. При этом политик признал, что местная география осложняет такие планы.

«Думаю, что в случае Латвии мы, возможно, не будем самым привлекательным направлением. География, которая есть на границе, тоже играет роль. Надо сказать спасибо латвийским болотам», — заявил Колс.

Однако полагаться только на природные преграды он не предлагает. По словам евродепутата, на восточной границе нужны, в том числе сейсмические датчики, способные фиксировать движение и другие сигналы под землёй.

В качестве примера Колс привёл Израиль и Южную Корею. По его мнению, эти государства накопили большой опыт защиты границ от сложных угроз, поэтому Латвии следует напрямую сотрудничать с ними и перенимать соответствующие технологии.

Усиление рубежа обсуждается на фоне сохраняющегося миграционного давления. Несколькими днями ранее власти Латвии решили привлечь дополнительные ресурсы для охраны границы с Белоруссией, в том числе силы союзников по НАТО.

Ранее Life.ru писал, что Латвия временно закрывала единственный работавший автомобильный КПП на границе с Белоруссией. Второй переход к тому моменту не работал ещё с 2023 года — его закрытие латвийские власти объясняли необходимостью противодействовать нелегальной миграции.