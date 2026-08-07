Рига готовится к обороне: На улицах столицы Латвии заметили бетонные блоки и «ежей»

В Риге проходят учения, на которых власти вместе с партнёрами строят заграждения — бетонные блоки, металлические «ежи», брёвна. Это делают, чтобы затруднить передвижение войск возможного противника в городе. Об этом сообщает Latvijas Sabiedriskais Medijs.

Учения идут на улице Ояра Вациетиса до вечера 7 августа. Жителей просят объезжать закрытый участок и следовать указаниям. Власти говорят, что учения были запланированы заранее и беспокоиться не о чем.

Ранее НАТО открыло командный центр в Прибалтике для обороны в случае «нападения» России. Церемония прошла в эстонском городе Валга на границе с Латвией. Новый штаб станет тактическим узлом управления подразделениями альянса.