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7 августа, 15:03

Рига готовится к обороне: На улицах столицы Латвии заметили бетонные блоки и «ежей»

В Риге проводят учения по отражению вторжения с бетонными блоками и «ежами»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Риге проходят учения, на которых власти вместе с партнёрами строят заграждения — бетонные блоки, металлические «ежи», брёвна. Это делают, чтобы затруднить передвижение войск возможного противника в городе. Об этом сообщает Latvijas Sabiedriskais Medijs.

Учения идут на улице Ояра Вациетиса до вечера 7 августа. Жителей просят объезжать закрытый участок и следовать указаниям. Власти говорят, что учения были запланированы заранее и беспокоиться не о чем.

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Ранее НАТО открыло командный центр в Прибалтике для обороны в случае «нападения» России. Церемония прошла в эстонском городе Валга на границе с Латвией. Новый штаб станет тактическим узлом управления подразделениями альянса.

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Наталья Афонина
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