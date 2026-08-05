Латвия вновь запустила разведывательный дрон у границы с Белоруссией

Латвия вновь задействовала разведывательный беспилотник у границы с Белоруссией. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его словам, аппарат заметили над районами, расположенными рядом с латвийско-белорусской границей. Полёт проходит на высоте около одного километра. Речь идёт о беспилотнике Penguin C UAS, который предназначен для наблюдения, обнаружения движущихся целей и сбора разведывательной информации.

Предыдущий раз такой аппарат фиксировали в этом районе 31 июля на фоне сообщений о возможном закрытии границы. Госпогранкомитет Белоруссии тогда не подтвердил эту информацию. Сейчас беспилотник движется вне маршрутов гражданской авиации, в том числе на малых высотах, уточнил источник.

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о возобновлении пропуска транспортных средств через пункт «Григоровщина» на границе с Латвией. Латвия уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 4 августа в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») в полном объёме возобновлён пропуск грузовых и легковых транспортных средств. С белорусской стороны пункт пропуска работал в штатном режиме.