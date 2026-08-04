Граница открыта: Латвия передумала закрывать единственный переход с Белоруссией

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о возобновлении пропуска транспортных средств через пункт «Григоровщина» на границе с Латвией. Соответствующее уведомление поступило от латвийской стороны.

Латвия уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 4 августа в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») в полном объёме возобновлён пропуск грузовых и легковых транспортных средств. С белорусской стороны пункт пропуска работал в штатном режиме.

Ранее, 31 июля, Латвия закрыла единственный действующий переход на границе с Белоруссией, объяснив это техническими проблемами в информационных системах.

Недавно в МИД Белоруссии заявили, что готовы дать «несимметричный» ответ на закрытие пограничного перехода. В ведомстве сочли аргументы Риги о «техническом сбое» неубедительными, сославшись на показания водителей, которым напрямую передали указание Домбравы прекратить пропуск. Минск подчеркнул, что оставляет за собой право на ответные меры ради защиты своих национальных интересов.