Бундесвер развернул войска радиоэлектронной разведки у белорусской границы

Германия усиливает свое присутствие на восточном фланге НАТО. Как сообщает Euronews, немецкие военные развернули в Литве комплекс РЭБ. В непосредственной близости от белорусской границы специалисты Бундесвера ведут активную разведку, отслеживая и перехватывая сигналы радаров и средств связи потенциального противника.

Согласно информации телеканала, вдоль белорусской границы развернуты скрытые позиции и мобильные системы радиоэлектронной борьбы (EloKa) бундесвера. Немецкие военные называют этот участок «прозрачным полем боя», так как здесь ведется непрерывный сбор данных, отслеживание частот и расшифровка сигналов связи и РЛС.

Помимо мобильных комплексов на базе грузовиков, задействованы пешие подразделения спецназа РЭБ. Они используют переносные 30-килограммовые станции, обеспечивающие создание автономных защищенных каналов связи в условиях отсутствия инфраструктуры. По словам представителей немецкого командования, вся полученная информация оперативно передаётся в централизованный штаб НАТО.

Ранее сообщалось, что на границе Белоруссии с Латвией увеличились очереди из автомобилей, ожидающих выезда в Евросоюз. Рост скопления транспорта связан с приостановкой пропуска через латвийско-белорусскую границу.