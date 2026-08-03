Минск пригрозил Риге «несимметричным» ответом за закрытие КПП

МИД Белоруссии выступил с заявлением в связи с закрытием Латвией пограничного перехода «Патерниеки». В ведомстве назвали аргументы латвийской стороны о «техническом сбое» неубедительными, сославшись на свидетельства водителей, получивших прямое указание от главы МВД Латвии Яниса Домбравы о прекращении пропуска. Минск подчеркнул, что оставляет за собой право на ответные действия «несимметричного» характера для обеспечения безопасности своих национальных интересов.

В МИД Белоруссии раскритиковали действия латвийских властей, закрывших границу без предварительного оповещения граждан. В ведомстве сравнили этот инцидент с аналогичными мерами Литвы в конце 2025 года, подчеркнув, что такие решения вредят экономике и транзитному потенциалу самой Латвии.

Белорусские дипломаты назвали произошедшее пренебрежением «европейскими ценностями» и свободой передвижения в угоду внутриполитическим интересам. В МИД республики также усомнились в технологической надежности латвийских систем, отметив, что подобные «технические сбои» выглядят как предвыборный пиар главы МВД Латвии накануне октябрьского голосования в сейм.

Ранее сообщалось, что на границе Белоруссии с Латвией увеличились очереди из автомобилей, ожидающих выезда в Евросоюз. Рост скопления транспорта связан с приостановкой пропуска через латвийско-белорусскую границу.